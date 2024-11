Stand: 27.11.2024 16:01 Uhr Neues Steinburger Kreishaus: Einige Ämter ziehen übergangsweise um

Wegen des Neubaus des Steinburger Kreishauses an der Viktoriastrasse in Itzehoe müssen mehrere Ämter und Dienststellen der Kreisverwaltung für eine Übergangszeit umziehen. Mehrere Abteilungen des Kreisbauamts sowie das Amt für Umweltschutz und das Rechtsamt des Kreises Steinburg sind betroffen. Sie sind nun übergangsweise in den Räumen der Wirtschaftsakademie (WAK) in Itzehoe untergebracht. Der Zugang zu den Räumlichkeiten ist barrierefrei. Es gelten laut Kreis Steinburg die üblichen Öffnungszeiten der Kreisverwaltung. Ein erster Teil des neuen Steinburger Kreishauses an der Viktoriastraße soll voraussichtlich im kommenden Jahr eröffnet werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg