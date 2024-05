Stand: 10.05.2024 10:01 Uhr Neues Finanzierungsmodell für Wasserwerk Itzehoe erfolgreich

Die Stadtwerke Itzehoe (Kreis Steinburg) haben ihr Finanzierungsmodell für ein neues Wasserwerk abgeschlossen. 200 private Anlegerinnen und Anleger haben laut einem Stadtwerkesprecher die sogenannten Genusscheine erworben. Die durchschnittliche Anlegesumme liegt bei rund 20.000 Euro. Man habe das Ziel erreicht, durch die privaten Anlegerinnen und Anleger fünf Millionen Euro zusammenzubekommen. Den noch fehlenden Anteil an der Gesamtinvestitionssumme von 8,5 Millionen Euro für das neue Wasserwerk würden sich die Stadtwerke nun am Kapitalmarkt besorgen. Es gebe keine Fördermittel für das Projekt. Im Spätsommer soll mit dem Bau des neuen Wasserwerks Twietberge begonnen werden, so der Stadtwerke-Sprecher weiter. Ende 2026 soll das neue Wasserwerk dann fertig sein.

