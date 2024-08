Stand: 07.08.2024 10:14 Uhr Neues Eltern-Netzwerk in Bad Oldesloe

Um sich gegenseitig bei der Kinderbetreuung zu unterstützen, haben sich in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn vor einigen Monaten Eltern zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Mittlerweile sind etwa 20 Eltern dabei, erzählt Iris Hoffmeyerr, die das Netzwerk mitkoordiniert. Das Interesse sei groß, aber viele Eltern seien auch schon zu sehr belastet: "Also wenn sich mehrere Mütter zusammentun, muss ich natürlich auch für die anderen Kinder mal da sein oder muss mal ein anderes Kind bei mir aufnehmen. Und daran scheitert es manchmal", so Hoffmeyer. Zukünftig sollen auch Großeltern mitmachen können.

