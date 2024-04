Stand: 15.04.2024 15:54 Uhr Neue Sportanlage in Ratzeburg eingeweiht

In Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg ist auf der Freizeitfläche Barkenkamp nach zwei Jahren Planung und Bauzeit die neue Calisthenics-Anlage eingeweiht worden. An speziellen Anlagen, bestehend aus Stangen in verschiedener Höhe und Position, können Übungen praktiziert werden, die nur das Körpergewicht als Widerstand nutzen. Vor allem die Ratzeburger Jugendsportgruppe hatte sich für die Einrichtung einer solchen Anlage eingesetzt.

