Neue Solaranlagen: Rendsburg-Eckernförde Platz eins in SH

In keinem anderen Kreis in Schleswig-Holstein sind in 2024 so viele Solaranlagen ans Netz gegangen wie im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Das zeigt eine NDR Auswertung des Marktstammdatenregisters, in dem alle Kraftwerke in Deutschland angemeldet werden. Insgesamt wurden im Kreis über 1.500 Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von über 120 Megawatt neu gebaut. Auch bundesweit liegt der Kreis sehr weit vorne im Ranking.

Weitere Informationen Deutschland erreicht Ziel für Solarausbau sieben Monate früher Solaranlagen mit einer Leistung von 88 Gigawatt soll es in Deutschland bis Ende 2024 geben. Schon im Mai ist das Ziel erreicht. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Solarenergie