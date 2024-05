Stand: 16.05.2024 14:36 Uhr Neue Seebrücken in Haffkrug und Scharbeutz öffnen später als geplant

Die Ostseebäder Haffkrug und Scharbeutz (beide Kreis Ostholstein) müssen auch in diesem Sommer ohne Seebrücken auskommen. Die Eröffnungen der insgesamt 37 Millionen Euro teuren Bauwerke sind verschoben worden. Das teilte die Tourismusagentur Lübecker Bucht mit. Eigentlich sollte die Haffkruger Seebrücke im Juli fertig werden, die Scharbeutzer im Spätsommer. Nun gibt es laut der Tourismusagentur allerdings Lieferverzögerungen wichtiger Bauteile. In Haffkrug soll die Seebrücke nun im vierten Quartal fertig werden, in Scharbeutz nicht vor Ende des Jahres.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2024 | 16:30 Uhr