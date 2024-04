Stand: 30.04.2024 15:27 Uhr Neue Fahrradreparaturstationen in Glücksburg eröffnet

In Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es zwei neue Fahrradreparaturstationen. Eine im Stadtteil Sandwig gegenüber dem Strandhotel und eine beim Strand Holnis Drei. Radfahrer können hier kleine Reparaturen machen. Finanziert wurden die Stationen von den drei Flensburger Rotary Clubs. Am Dienstag wurden die Reparaturstationen an Glücksburgs Bürgermeisterin Kristina Franke (parteilos) übergeben.

