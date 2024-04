Stand: 30.04.2024 09:37 Uhr Neue Bleiben für Wohnungslose entstehen in Kiel

In Kiel sollen neue Wohnungen für wohnungslose Menschen entstehen. Am Dienstag will die Hempels-Stiftung in Kooperation mit der Diakonie Stiftung Schleswig Holstein den ersten Spatenstich setzen. Der Bau mit neun Wohnungen soll rund 1,7 Millionen Euro kosten und im Sommer 2025 fertiggestellt werden. Weil der soziale Wohnungsbau nicht nachkommt, will man ein Zeichen setzen, sagt Friedrich Keller von der Diakonie Schleswig-Holstein.

Die Wohnungen würden ohne Vorbedingungen vergeben. "Das heißt, es wird nicht geschaut, haben die Menschen noch Schulden oder haben sie möglicherweise eine Suchtkrankheit, sondern es geht darum, dass sie die Sicherheit wieder bekommen und dann können alle Belange gelöst werden", sagte Keller. In Kiel sind laut der Diakonie Schleswig-Holstein circa 2.500 Menschen von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen.

