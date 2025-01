Stand: 17.01.2025 08:44 Uhr Neubaugebiet in Norderstedt: Rechtlicher Rahmen steht

Der Stadtentwicklungsausschuss in Norderstedt (Kreis Segeberg) hat am Donnerstagabend über das geplante Neubaugebiet "Grüne Heyde" - eines der größten Bauprojekte im Hamburger Umland - gesprochen und ist den nächsten Schritt in der Planung gegangen. Laut Ausschussvorsitzenden Nicolai Steinhau-Kühl (SPD) ist jetzt der rechtliche Rahmen für das Neubaugebiet gelegt. Bis der Bebauungsplan aufgestellt werden kann, dauert es nach Einschätzung des Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses noch mindestens zwei Jahre. Baubeginn ist dann frühestens in vier Jahren.

1.200 Wohneinheiten geplant

Auf einer Fläche von 47 Hektar im Norden der Stadt sollen etwa 1.200 Wohneinheiten entstehen. Ein Merkmal des neuen Viertels: Es soll möglichst wenig Autoverkehr geben. Die Autos sollen vor allem in großen Garagen an den Eingängen zum Quartier parken. Außerdem ist ein großer Park mit Nachbarschaftsgärten geplant

Schlagwörter zu diesem Artikel Norderstedt Kreis Segeberg