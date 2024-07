Stand: 17.07.2024 16:08 Uhr Neubau der Itzehoer Feuerwache verzögert sich

Der Neubau der Itzehoer Feuerwache verzögert sich. Das Gebäude sollte bereits im Frühsommer in Betrieb genommen werden, nun wird es wohl erst Ende des Jahres was werden. Grund für die Verzögerung sind laut einem Sprecher der Stadt Itzehoe (Kreis Steinburg) noch notwendige Nachbesserungen beim Brandschutz. Im Obergeschoss verbaute Installationen würden nicht den hohen Anforderungen beim Brandschutz entsprechen. Daher könnten die eigentlich geplanten Arbeiten am Fußboden und an der Decke noch nicht durchgeführt werden, so der Stadtsprecher weiter. Zudem müsse die Abgas-Absaug-Anlage in der Fahrzeughalle umgeplant werden. Die neue Feuerwache auf dem ehemaligen Alsen-Gelände kostet 15,2 Mio. Euro und damit rund vier Millionen mehr als ursprünglich geplant. Sie ist das derzeit größte öffentliche Bauprojekt in Itzehoe.

