Nach Feuer in Halstenbek: Spendenaktion bringt 27.000 Euro

Bei einer Spendenaktion nach einem Großbrand in Halstenbek (Kreis Pinneberg) in der Silvesternacht sind rund 27.000 Euro zugekommen. Insgesamt beteiligten sich mehr als 600 Menschen. Die Online-Aktion wurde von der Initiatorin vorerst beendet. Sie will die Spenden noch am Dienstag an die beiden betroffenen Familien weitergeben. Mit dem Geld wollen die Familien Spielzeug und Kleidung für die Kinder kaufen, damit wieder etwas Normalität einkehrt, sagte einer der Familienväter. Bei dem Großfeuer sind zwei Carports mit drei darinstehenden Autos niedergebrannt. Die zwei angrenzenden Häuser sind für Monate nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache konnte laut Polizei nicht geklärt werden. Brandstiftung wird aber ausgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 08:30 Uhr

Sturmauswirkungen in Südholstein: Dutzende Feuerwehreinsätze

Die Feuerwehren in Südholstein sind in der Nacht auf Dienstag zu dutzenden wetterbedingten Einsätzen ausgerückt. In fast allen Fällen ging es dabei um gekippte Bäume. Größere Schäden oder Verletzte gab es laut den Rettungsleistellen nicht. Rund 90 Bahnreisende mussten aus einem Zug evakuiert werden, der am Abend zwischen Ahrensburg und Bargteheide (beide im Kreis Stormarn) gegen einen umgekippten Baum gefahren war. Verletzt wurde dabei niemand. Die Strecke war zwischenzeitlich gesperrt, konnte in der Nacht aber wieder freigegeben werden. Zwischen Hamburg und Sylt sind die Züge noch am Dienstagvormittag mit reduzierter Geschwindigkeit unterwegs, heißt es von der Bahn. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 08:30 Uhr

