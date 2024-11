Stand: 11.11.2024 09:24 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

In Norderstedt (Kreis Segeberg) überprüft am Montagnachmittag ein gerichtlich bestellter Sachverständiger eine Filiale der Sparkasse. Im August 2021 waren Bankräuber dort in den Tresorraum eingebrochen und hatten die Schließfächer von 650 Menschen ausgeraubt. Fünf Personen hatten damals geklagt, weil sie die Sicherung des Tresorraums für unzureichend hielten. Dazu soll der Sachverständige nun ein Gutachten erstellen. Bisher haben die Geschädigten je maximal 40.000 Euro von der Bank erhalten. Sollte das Gericht entscheiden, dass der Tresorraum nicht ausreichend gesichert war, ist diese vertragliche Höchstgrenze unwirksam. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

Mehrere Gemeinden in Südholstein gedenken dieser Tage an die vielen ermordeten Jüdinnen und Juden in der Reichspogromnacht 1938. Beispielsweise in Elmshorn (Kreis Pinneberg) findet an der alten Synagoge am Montagnachmittag eine Kranzniederlegung statt. Die jüdische Gemeinde und Oberbürgermeister Volker Hatje (parteilos) haben dazu eingeladen. Im Norderstedter Rathaus (Kreis Segeberg) ist noch bis Ende November die Ausstellung "Auftakt des Terrors" zu sehen. Gezeigt werden Einzelschicksale, die schon in der Frühphase der NS-Diktatur grausame Brutalität erleben mussten. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uhr

In der Jugend-Akademie in Bad Segeberg kommen am Montag (11.11.) etwa 70 Jugendliche von 13 Schulen aus dem Kreis Segebergzusammen. Sie übernehmen drei Tage lang die Arbeit eines Kreistags, formulieren also Ideen, schreiben Anträge und beraten darüber. Am Dienstagabend findet dann eine Fragestunde mit Landrat Jan-Peter Schröder (parteilos) statt. Mit den Beschlüssen dieses Jugendkreistags sollen sich laut einer Mitteilung des Kreises im Anschluss die Kreisgremien befassen. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2024 08:30 Uh

