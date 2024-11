Stand: 04.11.2024 08:40 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Pinneberger Wohnhaus nach Feuer evakuiert

In Pinneberg (Kreis Pinneberg) hat in der Nacht zu Montag in der Nähe des Bahnhofs ein Kiosk gebrannt. Der Kiosk liegt in einem mehrstöckigen Wohngebäude. Verletzt wurde laut Polizei bei dem Feuer niemand. Das Gebäude musste kurzfristig geräumt werden. Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus, weil dort Unrat in Flammen aufgegangen war. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

Südholstein: Urabstimmung beim privaten Omnibusverband

Die Gewerkschaft ver.di will am Montag (4. November) das Ergebnis einer Urabstimmung zu unbefristeten Streiks unter anderem in Südholstein bekanntgeben. Betroffen wären nach Angaben der Gewerkschaft die Kreise Pinneberg, Segeberg und Stormarn. Vorausgegangen war ein eigentlich schon ausgehandelter Tarifkompromiss von Anfang September. Die Arbeitgeber hatten jedoch ihre feste Zusage überraschend zurückgezogen. Als Grund dafür nannten sie, dass die ausgehandelten Lohn- und Gehaltssteigerungen doch nicht zu finanzieren seien. Der Omnibusverband Nord hatte nach eigenen Angaben mit zusätzlichen Geldern vom Land gerechnet, die es aber nicht geben wird. Der Omnibusverband hofft immer noch auf eine Einigung am Verhandlungstisch, neue Gespräche zwischen den Tarifparteien gab es bislang aber nicht. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

Drei Jahre Bauzeit: Wilstedter Straße in Henstedt-Ulzburg wird ausgebaut

In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) beginnt am Montag (4. November) der 5,4 Millionen Euro teure Ausbau der Wilstedter Straße - einer zentralen Verbindung im Ort. Durch den Ausbau will die Gemeinde die Verkehrssicherheit verbessern: Dazu sollen laut Gemeinde zum Beispiel die Bürgersteige und Radwege breiter sowie neue Fahrradstreifen angelegt werden. Das Land unterstützt das Vorhaben mit 2,2 Millionen Euro. Anwohnerinnen und Anwohner kommen mit ihren Autos teilweise nur zu bestimmten Uhrzeiten aus ihren Häusern. Die Zufahrten zur Paracelsus Klinik für den Autoverkehr und den ÖPNV sind nicht betroffen. Der Ausbau erfolgt in mehreren Abschnitten und soll insgesamt gut drei Jahre dauern. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

