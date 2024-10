Stand: 18.10.2024 08:43 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ehrung für Paralympics-Goldgewinnerin Tanja Scholz

Im Sommer hat die Schwimmerin Tanja Scholz bei den Paralympischen Spielen in Paris Gold geholt. An diesem Freitag wird sie für ihren sportlichen Erfolg in ihrer Heimatstadt Elmshorn (Kreis Pinneberg) geehrt. Dort hat sie sich auch auf die Paralympics vorbereitet und fühlt sich der Stadt sehr verbunden, wie sie im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein sagt. Die Paraschwimmerin kritisiert in diesem Zusammenhang jedoch auch die fehlende Förderung aus Politik und Verbänden. Entgegen vorheriger Absprachen sei ihr die Förderung für Oktober bis Dezember gestrichen worden. "Vom Handschlag können wir unseren Abschlag vom Haus zum Beispiel nicht zahlen oder unseren Einkauf", sagt Scholz. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

Ferienstart: Volle Straßen und voller Hamburger Flughafen

An diesem Wochenende starten in Schleswig-Holstein und auch in Hamburg die Herbstferien - in Niedersachsen und Bremen gehen sie zu Ende. Auf den Straßen in Südholstein drohen deswegen Staus, warnt der ADAC. Die längsten Staus werden auf der A1 und der A7 im Großraum Hamburg erwartet, in diesem Bereich gibt es auch mehrere Baustellen. Auch am Hamburger Flughafen braucht es mehr Zeit und Geduld als üblich. Der Airport rechnet damit, dass die Passagierzahlen in den Ferien an das Vor-Corona-Niveau rankommen könnten. Der Höhepunkt mit mehr als 380 Flügen pro Tag steht an diesem Wochenende an. Flugreisende sollten mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein, heißt es vom Airport. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2024 | 08:30 Uhr