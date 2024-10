Stand: 17.10.2024 08:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Haselmaus breitet sich in Südholstein aus

Die Stiftung Naturschutz spricht von einer "kleinen Sensation": Auf einer Grünbrücke über die A21 bei Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist die Haselmaus nachgewiesen worden. Grünbrücken sind Brücken, die über großen Straßen oder Gleise gehen, damit Tiere gefahrlos von einer Seite auf die andere zu kommen. Für die Naturschützer ist der Nachweis eine Sensation, weil sich das störungssensible und in Schleswig-Holstein seltene Tier bislang nicht über diese Art von Bauwerken getraut habe. Jahrelang habe sich die Haselmaus maximal in der Nähe niedergelassen. Die Stiftung sieht darin den Beweis, dass es funktioniere, Lebensräume von Tieren wieder miteinander zu verbinden. Nur so ist ein genetischer Austausch möglich, der für den Fortbestand seltener Arten wichtig sei. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 08:30 Uhr

Travebrücke: Noch mehr Verzögerung auf Bahnstrecke

Bei den Bauarbeiter auf der Bahnstrecke zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Bad Segeberg (Kreis Segeberg) gibt es wieder Probleme. An der historischen Eisenbahnbrücke über die Trave soll nach aktuellem Stand noch länger gearbeitet werden. Eigentlich sollten die Arbeiten schon abgeschlossen sein, dann wurde zuerst bis Ende Oktober verlängert und jetzt hat die Nordbahn mitgeteilt: Es dauert voraussichtlich noch bis Mitte Dezember. Für Reisende und Pendler heißt das also erstmal weiter, auf die Ersatzbusse angewiesen zu sein. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

