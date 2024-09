Stand: 16.09.2024 09:15 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Streik an Krankenhäusern in Bad Segeberg, Elmshorn und Pinneberg

Für heute hat die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Ärztinnen und Ärzte kommunaler Krankenhäuser landesweit zum Streik aufgerufen. In Südholstein betrifft das die Krankenhäuser in Bad Segeberg (Kreis Segeberg), Elmshorn und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg). Auf NDR-Anfrage haben alle drei Kliniken erklärt, auf den Streik vorbereitet zu sein. Notfälle sowie bereits aufgenommene Patienten sollen wie gewohnt versorgt werden. Allerdings könne es zu längeren Wartezeiten bei neuen Patienten kommen. Der Marburger Bund fordert 8,5 Prozent mehr Lohn bezogen auf ein Jahr und und andere Schichtdienste. Außerdem ist eine zentrale Kundgebung in Neumünster geplant. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

Bad Bramstedt: Felix Carl wird Bürgermeister

Die Bürgerinnen und Bürger von Bad Bramstedt im Kreis Segeberg haben am Sonntag Felix Carl zum neuen Bürgermeister gewählt. Er konnte mit 59 Prozent der Stimmen die Wahl für sich entscheiden. Der 44-Jährige ist aktuell der Geschäftsführer der Bad Bramstedter Lebenshilfe. Er ist genau wie sein Kontrahent Nils Böttger als unabhängiger Kandidat angetreten, wurde aber von der CDU unterstützt. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

Südholsteiner wird Landesmeister im Dressurreiten

Am Wochenende wurde in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) das 73. Landesturnier im Dressur-, Gelände- und Springreiten ausgetragen. Im höchsten Springreitwettbewerb der Länder Hamburg und Schleswig- Holstein hatte Paula de Boer Schwarz aus Hamburg die Nase vorn. Im Dressurreiten hat Felix Kneese vom Reit- und Fahrverein Wedel (Kreis Pinneberg) die Landesmeisterschaft gewonnen. Laut Veranstalter nahmen insgesamt rund 800 Reiterinnen und Reiter an dem Turnier teil. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

