Bundesweiter Warntag: Auch Südholstein testet Alarmsysteme

Anlässlich des vierten bundesweiten Warntags sollen auch in Südholstein um 11 Uhr sämtliche Alarmsysteme getestet werden. Im Kreis Pinneberg sollen laut einer Sprecherin alle 200 Sirenen losgehen. Und auch in Stormarn sollen alle vorhandenen Sirenen ausgelöst werden. Der Kreis arbeitet dort eigenen Angaben zufolge gemeinsam mit den Kommunen am Ausbau des Sirenennetzes. Im Segeberger Kreisgebiet wird es dagegen ruhiger sein, denn die Sirenen dort sind noch nicht an das neue Alarmierungsnetz angeschlossen. Nur in Norderstedt wird das Sirenensignal laut Kreis ertönen. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:30 Uhr

Landesmeisterschaft im Dressur- und Springreiten

Heute beginnen in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) die Landesmeisterschaften im Dressur- und Springreiten. Der Pferdesportverband veranstaltet das Landesturnier zum 73. Mal. Besondere Highlights seien das Flutlichtspringen der Reiterbünde am Sonnabend, sowie der Große Preis von Schleswig-Holstein im Springreiten am Sonntag zum Turnierabschluss. Insgesamt sind laut Veranstalter mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:30 Uhr

Schwimmerin Tanja Scholz zurück in Elmshorn

Nach dem Ende der Paralympischen Spiele in Paris, ist mittlerweile auch die Elmshorner (Kreis Pinneberg) Paraschwimmerin Tanja Scholz wieder zurück in ihrer Heimat. Mit in ihrem Rückreisegepäck: Zwei olympische Medaillen. Silber über 50 Meter Freistil und Gold über 150 Meter Lagen. Am Mittwoch beim Empfang von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte sie: "Es heißt ja sonst immer Paralympics und zweite Wahl. Aber so hat sich das gar nicht angefühlt." Bei den nächsten paralympischen Spielen in vier Jahren will Tanja Scholz erneut antreten. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2024 08:30 Uhr

