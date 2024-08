Stand: 12.08.2024 09:21 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wieder Heuballen in Hasloh in Brand geraten

Etwa 20 Heuballen brennen seit dem frühen Morgen in der Kieler Straße in Hasloh (Kreis Pinneberg), wie die Feuerwehrleitstelle mitteilte. Die Einsatzkräfte der Hasloher und Quickborner Feuerwehren sind noch vor Ort. Die B4 ist dort aktuell voll gesperrt. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Vergangene Woche gab es im Kreis Pinneberg bereits mehrere Einsätze, bei denen insgesamt etwa 1.000 brennende Heuballen gelöscht werden mussten. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:30 Uhr

Norderstedter Müllberg ist Geschichte

Der illegale Müllberg auf einem Gelände in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist vollständig abgeräumt. Am Montag wird die Fläche an die Stadt zurückgegeben. Seit 2017 hatten sich dort in der Nähe des Umspannwerks bis zu 15.000 Tonnen Müll getürmt - darunter Bauschutt, aber auch giftige Stoffe wie teerhaltige Dachpappe oder Asbest. der ehemalige Betreiber ist zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt worden. Denn trotz des Aufnahmestopps, den die Behörden für die Müllanlage verhängt hatten, nahm er weiter Abfälle an. Die Beseitigung des Müllbergs hat nach Landesangaben weniger gekostet als die veranschlagten drei Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:30 Uhr

Neues DRK-Blutspendemobil hält in Bad Segeberg

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) startet heute das neue Blutspendemobil des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu seiner ersten Fahrt im Land. Dabei handelt es sich um einen umgebauten Bus in dem bis zu drei Menschen gleichzeitig Blut spenden können. Der Hintergrund: In den Sommerferien sinkt das Spendenaufkommen laut DRK so drastisch, dass der Spendedienst die Versorgung von Patientinnen und Patienten nur noch begrenzt sicherstellen kann. Sprecherin Susanne von Rabenau sagt dazu: "Das Spendemobil ist ein echter Hingucker. Wir versprechen uns davon, dass wir damit möglichst viele zusätzliche Spender erreichen können." Das Blutspendemobil geht nun durch das gesamte Land auf Tournee. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:30 Uhr

Ahrensburg: Wenn talentierte Nachwuchssportler abwandern

Der Ahrensburger (Kreis Stormarn) Schwimmer Cornelius Jahn geht nach einer knapp verpassten Olympia-Qualifikation ins Ausland - und tut es damit vielen anderen Top-Athleten gleich. Mit einem Sportstipendium zieht es den 21-Jährigen für vier Jahre an eine Universität in den USA. Zu studieren und währenddessen auf einem Top-Niveau zu trainieren, sei in Deutschland nicht auf diesem Level möglich, sagt Jahn. Schon lange gibt es Kritik an der deutschen Sportförderung. Sie sei zu starr und zu bürokratisch, bemängelt der Landessportverband Schleswig-Holstein. Um Talente möglichst früh zu entdecken und zu fördern, brauche es mehr Sportunterricht in Grundschulen und zusätzliche Trainer und Übungsleiter in Vereinen. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:00 Uhr

