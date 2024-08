Stand: 02.08.2024 10:19 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Mehrere Verletzte: Unfall auf B205 zwischen Bad Segeberg und Neumünster

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B205 zwischen Bad Segeberg (Kreis Segeberg) und Neumünster sind mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet am Freitagvormittag ein Auto in Richtung Neumünster auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen entgegenkommenden Wagen. Die Ursache ist noch unklar. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Weitere Details sind nicht bekannt. Die B205 ist an der Stelle voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 11:00 Uhr

NordOstLink: Änderungsanträge ab jetzt möglich

In dieser Woche hat nach Angaben der Bundesnetzagentur das Planfeststellungsverfahren für die Stromtrasse NordOstLink begonnen. Wer Störungen durch die Kabeltrasse befürchtet, kann sich dazu äußern und eine Änderung beantragen. NordOstLink soll nach Angaben der Netzbetreiber Tennet und 50Hertz Windstrom von Dithmarschen in Richtung Wilster (Kreis Steinburg) und dann quer durch Südholstein nach Schwerin leiten. Der geplante Streckenverlauf kann auf der Website von Tennet eingesehen werden. Der Baubeginn ist ab 2028 geplant. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

Mietspiegel in Elmshorn veröffentlicht

Mieter in Elmshorn (Kreis Pinneberg) zahlen in bereits vermieteten Wohnungen im Schnitt rund 7,80 Euro pro Quadratmeter. Das geht aus dem Mietspiegel hervor, den die Stadt nun offiziell vorgestellt hat. Interessenten für neue Mietwohnungen müssen demnach inzwischen mit durchschnittlich rund 9,50 Euro pro Quadratmeter rechnen. Der Preis ist abhängig von der Wohnungsgröße. Die Stadt Elmshorn hat nun online einen Mietspiegel-Rechner für rund 16.500 Mietwohnungen veröffentlicht. So wolle man für mehr Preistransparenz bei den Mieten sorgen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

Tierheime und Wildtierstationen in SH überfüllt

Die Tierheime im Land sind in Sorge, dass Urlauber möglicherweise Hunde oder Katzen aus dem Urlaubsland mitbringen. Das Tierheim in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) berichtet, dass diese Tiere oft nicht gegen Tollwut geimpft seien und zunächst wochenlang in Quarantäne müssten. Allerdings seien die Tierheime im Land bereits ohne diese Neuzugänge überfüllt. Der Appell: Lieber ein Tier aus einem Tierheim aufnehmen, da diese medizinisch durchgecheckt und geimpft sind. Auch die Wildtierstationen klagen: In Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) sorgen exotische - und vermutlich ausgesetzte - Haustiere wie Schildkröten für Platzmangel, so Leiter Christian Erdmann. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

