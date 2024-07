Stand: 23.07.2024 08:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Nach Messerangriff in Wedel: Stadt berät über Sicherheitskonzept

Nach der Messerattacke am vergangenen Freitag auf einen Lehrer der Musik- und Volkshochschule in Wedel (Kreis Pinneberg), will die Stadt nach eigenen Angaben Mitarbeitende in städtischen Einrichtungen besser schützen. Schon vor der Tat sei das ein relevantes Thema gewesen, sagt Wedels Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto (CDU). Am Mittwoch trifft sich die Arbeitsgruppe Sicherheit der Stadt, um geeignete Maßnahmen zu besprechen. Auch der Einsatz eines Sicherheitsdienstes soll dabei Thema sein. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:30 Uhr

Bürgermeisterwahl in Bad Bramstedt: Zwei Kandidaten stehen fest

In Bad Bramstedt im Kreis Segeberg stehen im September Bürgermeisterwahlen an, am Montagabend endete dafür die Bewerbungsfrist. Laut Bürgeramt bleibt es bei zwei Kandidaten, die ihre Bewerbung abgegeben haben. Die amtierende Bürgermeisterin Verena Jeske (parteilos) tritt nicht mehr an. Stattdessen haben die Bad Bramstedter die Wahl zwischen Felix Carl (parteilos), der von der CDU unterstützt wird, und dem unabhängigen Nils Böttger (parteilos). Am Freitag muss der Wahlausschuss beide Bewerbungen noch zulassen. Die Wahl findet am 15. September statt. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:30 Uhr

Nach Ärzte-Streik: Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg weiter in Verhandlungen

Nach der Unterbrechung des unbefristeten Ärzte-Streiks an der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg), konnten sich der Marburger Bund und die Klinik noch nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen. Die Verhandlungen über das neue Angebot der Klinik bezeichnet Michael Wessendorf, Vorsitzender des Marburger Bundes, als enttäuschend. Trotzdem will er sich mit den Klinik-Verantwortlichen kommende Woche noch einmal zusammensetzen. Im Kern kritisiert die Gewerkschaft, dass die rund 60 angestellten Ärztinnen und Ärzte bis zu 10 Prozent weniger Lohn als ihre Kolleginnen und Kollegen an kommunalen Kliniken bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2024 08:30 Uhr

