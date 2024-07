Stand: 22.07.2024 09:33 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Unwetter in Quickborn

Ein Gewitter hat in Quickborn (Kreis Pinneberg) am Sonntagabend für rund 200 Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Innerhalb kürzester Zeit waren zahlreiche Straßen, Keller und eine Tiefgarage vollgelaufen. Teilweise stand nach Angaben des Sprechers des Kreisfeuerwehrverbandes so viel Wasser auf der Straße, dass Menschen nicht mehr aus ihren Häusern kamen. Sie mussten von den Einsatzkräften mit Booten gerettet werden. In Teilen der Stadt fiel zeitweise der Strom aus. Feuerwehr und THW waren mehrere Stunden im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 08:30 Uhr

Leeres Paddelboot löst Großeinsatz aus

Ein Angler hat am Sonntag in Großensee (Kreis Stormarn) auf dem gleichnamigen See ein leeres Paddelboot entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Nach Angaben der Rettungsleitstelle waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und DLRG vor Ort, um nach den möglichen Insassen zu suchen. Augenzeugen hatten zuvor zwei Menschen in dem Boot gesehen. Auch mehrere Drohnen und Spürhunde kamen zum Einsatz. Um kurz nach Mitternacht wurde die Suche vorerst eingestellt. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 08:30 Uhr

Namensforscher ermittelt häufigste Namen von Großeltern

Der Ahrensburger (Kreis Stormarn) Namensforscher Knud Bielefeld hat nach den häufigsten Namen von Großeltern gesucht und dafür rund 400.000 Datensätze ausgewertet. Seine Analyse zeigt: Thomas und Sabine sind die Namen, die Großeltern inzwischen am häufigsten haben. Wer zwischen 50 und 70 Jahre alt ist, heißt außerdem oft Susanne, Petra, Andrea und Claudia. Oder - bei den Männern - Michael, Andreas, Stefan und Frank. Bielefeld hat außerdem herausgefunden, dass bei Neugeborenen oft die Namen der Urgroßeltern als Zweitnamen vergeben werden. Laut Statistik sind das beispielsweise Namen wie Elisabeth, Maria, Karl oder Luis. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.07.2024 | 08:30 Uhr