Fehmarnsundbrücke: Landrat drängt auf Unterstützung des Bundes

Die Fehmarnsundbrücke wird nach Fertigstellung des Ostsee-Tunnels zur Kreisstraße herabgestuft. Das würde den Kreis Ostholstein finanziell überfordern, warnte Landrat Timo Gaarz (CDU). Nach einem Gespräch mit Landesverkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) zeigte er sich vorsichtig optimistisch: "Der Minister hat klargemacht, dass der Kreis nicht allein gelassen wird. Nach der Bundestagswahl soll mit dem Bund geklärt werden, wie die Zuständigkeit erhalten bleibt." Der Ostsee-Tunnel soll ab 2029 eine direkte Verbindung zwischen Ostholstein und Dänemark schaffen. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 08:30 Uhr

Polizei warnt vor Schockanrufen im Herzogtum Lauenburg

Die Polizei Ratzeburg warnt im Kreis Herzogtum Lauenburg vor einer Betrugsmasche mit sogenannten Schockanrufen. Betrüger geben sich als Polizisten aus und behaupten, ein Angehöriger habe einen tödlichen Unfall verursacht. Um eine angebliche Haftstrafe zu verhindern, fordern sie hohe Kautionen und setzen ihre Opfer mit simuliertem Weinen im Hintergrund unter Druck. Die Polizei rät, solche Anrufe sofort zu beenden, Angehörige zu kontaktieren und den Vorfall über die örtlichen Polizeidienststellen zu melden. Weitere Informationen gibt es unter www.polizei-beratung.de. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 08:30 Uhr

Lübeck: Prozess nach Juwelier-Einbruch gestartet

Am Montag hat vor dem Landgericht in Lübeck der Prozess zum Einbruch bei Juwelier Mahlberg im Mai 2020 begonnen. Ein 36-jähriger Mann wird beschuldigt, an dem Diebstahl beteiligt gewesen zu sein. Die Täter stahlen Schmuck und Uhren im Wert von über 700.000 Euro. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte SIM-Karten für die Tat besorgt und während des Einbruchs mit den anderen Tätern in Kontakt gestanden haben. Anschließend soll er die Beute nach Antwerpen gebracht und dort verkauft haben. Vier Täter sind noch auf der Flucht, zwei weitere bislang unbekannt. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 08:30 Uhr

A24 nach Unfall bei Schwarzenbek wieder frei

Auf der A24 hat es am Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Schwarzenbek/Grande und Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Auffahrunfall gegeben. Daran beteiligt waren laut Polizei ein Lkw und ein Kleintransporter. Nach Angaben der Rettungsleitstelle sind zwei Personen leicht verletzt worden. Die Fahrbahn in Richtung Berlin musste zwischenzeitlich gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 05:30 Uhr

