Keine Lösung für Busanbindung am Hafen Travemünde in Sicht

Lübecks Bausenatorin Joanna Hagen hat den Anliegern am Hafenhaus in Lübeck-Travemünde wenig Hoffnung auf eine verbesserte Busanbindung gemacht. Bei einem Bürgergespräch am Donnerstagabend betonte die parteilose Politikerin, dass man sich an geltendes EU-Recht halten müsse. Aus sicherheitspolitischen Gründen dürfe eine öffentliche Buslinie nicht durch den Hafen führen. Seit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fahren Shuttles das Hafenhaus am Skandinavienkai nur noch stündlich an. Viele Arbeitnehmer und Patienten einer Hausarztpraxis haben seitdem Schwierigkeiten bei der Anfahrt. Bis März will die Stadt versuchen, eine Lösung zu finden. Der neue Fahrplan gilt dann erst Ende des Jahres. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 08:30 Uhr

Bauernproteste: Landwirte ziehen ein Jahr später Bilanz

Ein Jahr nach den bundesweiten Bauernprotesten ziehen Landwirte aus der Region eine positive Bilanz. Die Öffentlichkeitswirkung habe sich verändert, sagt Landwirt Thorsten Freyer aus Groß Steinrade bei Lübeck. "Im Wahlprogramm stehen wir weiter vorne und wir haben das Abwiegeln bei den Subventionen auf einem Niveau gehalten", so Freyer. Anfang 2024 hatten die Landwirte mit langen Treckerkolonnen unter anderem gegen gestrichene Subventionen demonstriert. Die Bundesregierung lenkte schließlich teilweise ein. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 08:30 Uhr

