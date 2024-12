Stand: 16.12.2024 08:41 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Nächtliche Sperrungen auf der A24 im Kreis Herzogtum Lauenburg

Autofahrer auf der A24 im Kreis Herzogtum Lauenburg müssen in den kommenden Nächten mit Behinderungen rechnen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, wird die Autobahn in Richtung Berlin wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Sperrungen beginnen Montagabend um 20 Uhr an der Anschlussstelle Schwarzenbek/Grande und dauern bis Dienstagfrüh um 6 Uhr. In der darauffolgenden Nacht, von Dienstag auf Mittwoch, wird die Strecke ab Talkau von 20 Uhr bis 6 Uhr gesperrt. Für den Verkehr wurden Umleitungen eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 16:30 Uhr

Lübeck: Leuchtende Traktoren bringen Spende von 90.000 Euro

Ein leuchtender Traktoren-Konvoi ist am Samstagabend durch die Lübecker Innenstadt gezogen. Rund 50 Landwirtinnen und Landwirte aus der Region brachten eine Spende von über 90.000 Euro sowie zahlreiche Sachspenden zum Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Die Aktion "Wir bringen Euch zum Strahlen" wurde bereits 2020 ins Leben gerufen und sammelt Spenden für krebskranke Kinder. Die Kolonne startete in Eichede im Kreis Stormarn und legte auf ihrer vierstündigen Tour eine Strecke über die Lübecker Altstadt bis zum UKSH zurück. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 08:30 Uhr

Erinnerungstag: Gründung der Lübecker Universität vor 60 Jahren

Die Universität zu Lübeck ist vor 60 Jahren als eigenständige Universität gegründet worden. Zuvor war sie ein Ableger der Universität Kiel. Damals immatrikulierten sich gerade einmal 14 Medizinstudierende. Heute, sechs Jahrzehnte später, zählt die Universität über 3.500 Studierende in verschiedenen Fachrichtungen.| NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 08:30 Uhr

Günter-Grass-Haus in Lübeck schließt für Modernisierungsarbeiten

Das Günter-Grass-Haus in Lübeck wird im kommenden Jahr für vier Monate geschlossen. Grund dafür sind umfangreiche Modernisierungsarbeiten, darunter die Installation einer neuen LED-Lichtanlage und die Erneuerung des Brandschutzes. Die Schließung beginnt Anfang Februar und soll voraussichtlich bis zum 2. Juni andauern, wie das Literaturhaus in einer Mitteilung bekannt gab. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2024 | 08:30 Uhr