Stand: 13.12.2024 08:31 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Carport-Brand in Lübeck-St. Gertrud

Am späten Donnerstagnachmittag brannte ein Carport in der Brandenbaumer Landstraße im Lübecker Stadtteil St. Gertrud. In dem Carport standen ein Auto und ein Anhänger, die ebenfalls Feuer fingen und nicht mehr gerettet werden konnten, teilte die Leitstelle mit. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Für die Löscharbeiten musste die Brandenbaumer Landstraße voll gesperrt werden. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

Verkehrsbehinderungen am Kreuz Bargteheide

Autofahrer mussten sich ab Freitagabend um 19 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgen um 6 Uhr auf Verkehrsbehinderungen rund um das Kreuz Bargteheide einstellen. Betroffen sind die A 1 Richtung Schwarzenbek und die A 21 im Kreis Herzogtum Lauenburg. Grund dafür sind Arbeiten an einer Behelfsbrücke, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Eine Umleitung wurde ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

Neuer Busfahrplan in Lübeck: Änderungen ab Sonntag

In Lübeck tritt ab Sonntag ein neuer Busfahrplan in Kraft. Nach Angaben der Stadtwerke Lübeck sollen viele Fahrgäste von Verbesserungen profitieren, jedoch gibt es auch Bereiche, in denen das Angebot reduziert wird. Auf mehreren Strecken soll unter der Woche von 7 bis 20 Uhr mindestens alle zehn Minuten ein Bus fahren. Der verbesserte Takt gilt unter anderem auf den Strecken der Travemünder, Ratzeburger, Kronsforder und Schwartauer Allee sowie zwischen dem Bahnhof Moisling, dem ZOB und der Altstadt. Die Linien 30, 40 und 50 verbinden künftig als Schnellbusse Lübeck und Travemünde. Dabei fallen allerdings einige Haltestellen weg, darunter die Haltestelle Hafenhaus. Diese wird künftig durch zwei Shuttlebusse pro Stunde bedient. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

VfB Lübeck zurück auf dem Platz

Seit vier Wochen hat der VfB Lübeck kein Spiel mehr in der Regionalliga Nord absolviert. Grund dafür waren Spielabsagen wegen Sicherheitsbedenken oder unbespielbaren Plätzen. Sonnabend spielt die Mannschaft endlich wieder um wichtige Punkte. Gegner ist der FC St. Pauli II. Das Spiel findet im heimischen Stadion an der Lohmühle statt und beginnt um 17 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2024 | 08:30 Uhr