Stand: 26.11.2024 09:02 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

VfB Lübeck trifft beim Hallenmasters auf Holstein Kiel II

Der VfB Lübeck spielt in der Vorrunde des Hallenmasters vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband gegen die zweite Mannschaft von Erzrivale Holstein Kiel. DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte die beiden Gruppen am Montag in Malente (Kreis Ostholstein) ausgelost. Die Lübecker treffen in der Vorrunde außerdem auf Weiche Flensburg und den Heider SV. VfB-Co-Trainer Pierre Becken sagte NDR Schleswig-Holstein, es sei "eine richtig interessante Gruppe, eine schwere Gruppe auch." Das Hallenmasters findet am 11. Januar in der Kieler Arena statt und ist bereits ausverkauft. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 08:30 Uhr

Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss in Lübeck und Ratzeburg

Zwei betrunkene Autofahrer haben sich bei Unfällen in Lübeck und Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) leichte Verletzungen zugezogen. Am Sonntagabend war ein 27-Jähriger in der Lübecker Hafenstraße mit einer Leitplanke kollidiert. Er hatte laut Angaben der Polizei versucht, einer Streife zu entkommen. Ein erster Atemalkoholtest ergab knapp 1,2 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Bereits am Sonnabend war es in Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Ein betrunkener Autofahrer landete mit seinem Fahrzeug in einem Straßengraben. Der 32-Jährige setzte die Fahrt noch fort und rief dann die Polizei. Die Beamten entzogen auch ihm den Führerschein und leiteten Ermittlungen ein. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 08:30 Uhr

Eutin eröffnet die "Lichterstadt" mit illuminiertem Rundgang

In Eutin im Kreis Ostholstein wird Montagabend die "Lichterstadt" eröffnet. Ab 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher in der Stadtbucht die illuminierte Lichterlandschaft bestaunen. Die Veranstaltung, die bereits zum dritten Mal stattfindet, soll die dunklen Wintermonate erhellen, so die Eutin Tourismus GmbH. Ein rund anderthalb Kilometer langer Rundgang führt durch die Fußgängerzonen, entlang der Stadtbucht bis zum Schlossplatz und soll zum Verweilen einladen. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 16:30 Uhr

Lübecker Weihnachtsmärkte starten in die Saison

Von Montag an können Besucherinnen und Besucher in Lübeck wieder Glühwein, Mutzen und Bratwurst genießen. Die Weihnachtsmärkte in der historischen Altstadt öffnenbis zum 30. Dezember. Offiziell eröffnet wird die Saison in St. Marien mit dem "Adventsleuchten" und einem Lichterzug durch die Altstadt. Die Preise an den Ständen bleiben laut Marco Lange, Präsident des Landesschaustellerverbandes, auf Vorjahresniveau. Allerdings kämpfen viele Betreiber mit Personalengpässen. Interessierte können direkt an den Ständen nachfragen, häufig weisen Schilder auf Jobangebote hin. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 16:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.11.2024 | 08:30 Uhr