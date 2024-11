Stand: 21.11.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Wieder Streiks bei privaten Busunternehmen

Seit Donnerstagfrüh bis zum Dienstende am Abend sind Busfahrerinnen und Busfahrer zum Streik aufgerufen. Betroffen sind laut der Gewerkschaft ver.di die Betriebe der privaten Busunternehmen im Liniendienst, unter anderem im Kreis Herzogtum Lauenburg, in Ostholstein und die Autokraft in Lübeck. Vermutlich seien auch die Busse der X-85-Linie nach Puttgarden (Kreis Ostholstein) betroffen, also der Schienenersatzverkehr auf die Insel Fehmarn. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 09:00 Uhr

Steuerprivilegien im Sachsenwald: Landtag beschließt Eingemeindung

Der Landtag hat am Mittwoch über die angeblichen "Steueroase" Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg) diskutiert und beschlossen, dass die Steuerprivilegien abgeschafft werden. Das gemeindefreie Gebiet befindet sich in Privatbesitz der Familie von Bismarck, nach schleswig-holsteinischem Recht darf der Gutsvorsteher Gewerbesteuern erheben. Das Parlament hat sich darauf geeinigt, dass der Sachsenwald eingemeindet werden soll. Vorher soll es dazu Gespräche mit den umliegenden Gemeinden geben. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 08:30 Uhr

Synode: Kirchenparlament tagt in Lübeck-Travemünde

In Lübeck-Travemünde trifft sich von Donnerstag an das Kirchenparlament der evangelischen Nordkirche. Bei der Landessynode wird laut der Nordkirche unter anderem ein Ehrenamtspreis an Initiativen verliehen, die Inklusion und Gemeinsinn fördern. Außerdem beraten die Mitglieder bis Sonnabend darüber, wie mit rassistischer Kirchenkunst in der Nordkirche umgegangen werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 10:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.11.2024 | 10:00 Uhr