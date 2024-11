Stand: 18.11.2024 08:40 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Musikhochschule Lübeck mit neuem Gebäude erweitert

Die Musikhochschule Lübeck bekommt mehr Platz. Zusammen mit der Possehl-Stiftung hat das Land das ehemalige Bundesbankgebäude in Lübeck gekauft. Das zentral gelegene Gebäude, nur wenige Meter vom Holstentor entfernt, kostete nach Angaben des Bildungsministeriums rund 4,7 Millionen Euro und bietet auf 4.000 Quadratmetern Raum zum Unterrichten und Lernen. Am Montag werden die geplanten Umbaumaßnahmen vorgestellt, unter anderem von Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU). Die Musikhochschule hatte schon lange nach zusätzlichen Räumen gesucht. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:30 Uhr

Neues Forschungsschiff für den Meeresschutz

Am Montagvormittag wird in der Hitzler-Werft in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) das neuartige Forschungsschiff "Coriolis" getauft. Wie das Helmholtz-Zentrum Hereon mitteilt, ist das Schiff mit fortschrittlichen, umweltschonenden Technologien ausgestattet und wird von modernen Elektromotoren angetrieben. Die "Coriolis" wird künftig in der Umweltforschung eingesetzt, um wertvolle Erkenntnisse zum Schutz der Meere zu gewinnen. Mit diesem innovativen Schiff verfolgt die Wissenschaft das Ziel, nachhaltige Lösungen zu entwickeln und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.| NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:30 Uhr

Phönix Lübeck verliert erneut gegen Blau-Weiß Lohne

Die Regionalliga-Fußballer vom 1. FC Phönix Lübeck bleiben das vierte Heimspiel in Folge ohne Sieg. Gegen Blau-Weiß Lohne aus Niedersachsen mussten sich die Lübecker am Buniamshof mit 1:3 geschlagen geben. In der Tabelle steht Phönix nun vorerst auf Platz 7. Der VfB Lübeck hatte am Wochenende spielfrei, da das Spiel gegen die Zweite Mannschaft des FC St. Pauli aus Sicherheitsgründen verlegt wurde. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:30 Uhr

Sperrung der A1-Anschlussstelle Heiligenhafen-Mitte

Seit Montagmorgen, 7 Uhr, ist die Anschlussstelle Heiligenhafen-Mitte auf der A1 in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung betrifft die Fahrbahnen in Richtung Lübeck und Fehmarn (Kreis Ostholstein). Grund für die Maßnahme seien Sanierungsarbeiten, die voraussichtlich bis Dienstag, den 26. November, dauern werden, wie die Außenstelle Lübeck der Autobahn GmbH Nord mitteilte. Der Verkehr wird während der Arbeiten einspurig und mit Geschwindigkeitsbegrenzung an der Baustelle vorbeigeführt. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.11.2024 | 08:30 Uhr