"Woche der K.I." in Lübeck endet mit Hackathon für Unternehmen

Die "Woche der K.I." in Lübeck geht zu Ende. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, Begeisterung für Künstliche Intelligenz zu wecken und Ängste vor ihrer schnellen Entwicklung zu nehmen, erklärt Organisatorin Anna Lena Paape vom Hanse Innovation Campus. Am Freitag und Sonnabend können Besucherinnen und Besucher beim abschließenden Hackathon im Bauforum der Technischen Hochschule dabei sein. Der Wettbewerb bietet Lösungen für alltägliche Probleme kleiner und mittelständischer Unternehmen, die ihre Fälle eingereicht haben. Die beste Idee wird am Ende prämiert. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:30 Uhr

Bundesweiter Vorlesetag: Polizei liest in Schleswig-Holstein vor

Am Freitag ist der bundesweite Vorlesetag, und auch in Schleswig-Holstein gibt es mehr als 80 Aktionen. Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei beteiligen sich und lesen in Lübeck, Neustadt (Kreis Ostholstein) und Berkenthin (Kreis Herzogtum Lauenburg) Geschichten vor. Das diesjährige Motto "Vorlesen schafft Zukunft" soll laut Veranstalter zeigen, dass Vorlesen bei Kindern und auch bei Erwachsenen das Einfühlungsvermögen stärkt, die Fantasie anregt und den Umgang mit anderen fördert. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:30 Uhr

Führt Delfin "Delle" in der Ostsee Selbstgespräche?

Der Delfin Delle ist häufig in der Ostsee vor Travemünde unterwegs. Dänische Forscher haben jetzt nach Angaben der Deutschen Stiftung Meeresschutz seine Laute untersucht, über einen Zeitraum von drei Monaten von Dezember 2022 bis Februar 2023. Laut Stiftung gab der Delphin in rhythmischen Schüben impulsartige und tonale Töne von sich. Die Forscher haben mehrere Hypothesen zur Kommunikation. So kann es sein, dass die Laute völlig unbeabsichtigt herauskommen oder es sind tatsächlich typische Selbstgespräche, weil er alleine unterwegs ist. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 08:30 Uhr

