Stand: 05.11.2024 09:14 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Unbefristete Busstreiks in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein hat die Gewerkschaft ver.di unbefristete Streiks im Busverkehr angekündigt, nachdem die Tarifverhandlungen mit dem Omnibusverband Nord (OVN) gescheitert waren. Verhandlungsführer Sascha Bähring von Verdi Nord sagte NDR Schleswig-Holstein, dass die Urabstimmung, die vor zwei Wochen gestartet wurde, von 98,63 Prozent der Mitglieder unterstützt worden sei. Damit sei ein unbefristeter Streik beschlossen. Auch in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Ostholstein kann es zu erheblichen Einschränkungen im Schülerverkehr kommen. Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder bei Beförderungsausfällen zu entschuldigen. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

Schutz vor Einbrüchen: Polizei lädt zur Infoveranstaltung ein

In Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) findet am Montag (11.11.) eine kostenfreie Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz statt. Die Polizeidirektion Lübeck, die Kriminalpolizei Oldenburg in Holstein und das Polizeirevier Heiligenhafen geben von 18:00 bis 20:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Tipps zur Sicherung des eigenen Zuhauses. Themen sind unter anderem, wann und wie Einbrecher vorgehen, wie man präventiv handeln kann und was bei einem Einbruch zu tun ist. Anschließend stehen Experten für Fragen bereit. einbruchEine Anmeldung ist nicht erforderlich. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

14-jähriger Kiter aus Ostsee gerettet

Am Sonntagmittag haben Seenotretter vor Pelzerhaken (Kreis Ostholstein) einen 14-jährigen Kiter aus der Ostsee gerettet. Der Jugendliche konnte seinen Kite-Schirm nicht mehr aufrichten und drohte bei einer Wassertemperatur von 13 Grad zu unterkühlen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montag mitteilte. Ein aufmerksamer Beobachter hatte den treibenden Schirm entdeckt und die Seenotretter alarmiert. Der Junge wurde in Neustadt in Holstein an seinen Vater übergeben. Auch die Kite-Ausrüstung wurde von den Rettern geborgen. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.11.2024 | 08:30 Uhr