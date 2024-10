Stand: 29.10.2024 09:21 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Mann zückt Machete bei WG-Streit in Lübeck

Im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord ist ein Streit zwischen zwei 27-jährigen Männern in einer Wohngemeinschaft eskaliert. Wie die Polizei jetzt mitteilte, kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer Schlägerei, bei der einer der Männer eine Machete in der Hand hielt. Er setzte sie aber nicht konkret gegen den anderen Mann ein. Beide wurden leicht verletzt. Die Polizei stellte die Waffe sicher und ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

Dunkelsdorf wird für neugestalteten Dorfplatz ausgezeichnet

Die Gemeinde Dunkelsdorf (Kreis Ostholstein) wird am Dienstag von Umweltstaatssekretärin Katja Günther (Bündnis 90/ Die Grünen) geehrt. Der Ort in der Nähe von Ahrensbök hatte bei einem landesweiten Wettbewerb mitgemacht und ist dabei Sieger in der Kategorie "neugestalteter Dorfplatz" geworden. Neben neuen Sitzgelegenheiten, einer Blühwiese und einer Fahrrad-Reparaturstation wurde auch ein kleines Feuerwehrmuseum im alten Spritzenhaus eingerichtet. Der Wettbewerb unterstützt die Biodiversitätsstrategie des Landes, die auch die Natur und Vielfalt in Siedlungsgebieten im Fokus hat. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

