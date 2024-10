Stand: 18.10.2024 09:42 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bergung von alter Munition in der Ostsee: Wissenschaftler zuversichtlich

Was passiert mit verklappter Munition aus dem 2. Weltkrieg in der deutschen Ostsee? Das untersuchen gerade Wissenschaftler vom Geomar Helmholtz-Zentrum aus Kiel auf einem Forschungsschiff in der Lübecker Bucht. Vor den ersten Bergungsversuchen haben sie Wasserproben und Sedimente auf giftige Stoffe untersucht. Die Forscher kartieren zudem den Meeresboden, um herauszufinden, wie er sich durch eine Bergung verändert. Nach ersten Sichtungen sei der Meeresboden und die Munition aber kaum beeinträchtigt worden, sagt der leitende Wissenschaftler Jens Greinert. Er geht davon aus, dass durch die Bergungsarbeiten in der Lübecker Bucht vor Neustadt nur wenig Gift in die Umwelt kommt. Weitere Untersuchungen folgen. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

Volle Straßen durch Ferienbeginn

In Hamburg und Schleswig-Holstein ist der letzte Schultag vor den Herbstferien, in Niedersachsen und Bremen enden die Ferien. Das heißt: Reisende brauchen am Freitag (18.10.) und am Wochenende viel Geduld auf den Straßen. Der ADAC erwartet volle Straßen und empfiehlt, wenn möglich, erst am Abend nach dem Berufsverkehr oder am Wochenende ganz früh loszufahren. Vor allem auf der A1 Richtung Fehmarn (Kreis Ostholstein) könnte es immer wieder zu Staus kommen. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

Verkehrsbehinderungen durch Lübeck-Marathon

Während des Stadtwerke-Lübeck-Marathons am kommenden Sonntag kann es den ganzen Tag zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt kommen. Nach Angaben der Hansestadt bleiben wegen des Auf- und Abbaus der Kohlmarkt, die Sandstraße sowie die obere Wahmstraße von 5.00 bis etwa 18.30 Uhr gesperrt. Der Linienverkehr wird die Altstadt umfahren. Die Laufstrecke verläuft wie im vergangenen Jahr über die Königstraße und den Herrentunnel bis nach Travemünde. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Vermisster wieder aufgetaucht

Der 71-jährige Jörg M. aus Lübeck ist wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte den Vermissten Donnerstagabend im Stadtgebiet aufgegriffen. Der Mann war nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in ein Lübecker Krankenhaus gebracht worden und wurde dort am Donnerstag um 10 Uhr zuletzt gesehen. Er benötigte medizinische Hilfe. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

