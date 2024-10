Stand: 16.10.2024 07:45 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Mittwoch wieder Streiks bei privaten Busunternehmen

Schüler und Pendler müssen am Mittwoch wieder mit Verspätungen und Busausfällen rechnen. Grund ist der Warnstreik bei den privaten Busunternehmen. Betroffen ist zum Beispiel Autokraft. Das Unternehmen hat auf seinen Internetseiten erneut Streikfahrpläne veröffentlicht, auch für die Kreise Ostholstein und Herzogtum Lauenburg. Keine Ausfälle erwartet die Firma Rohde, die im Norden Ostholsteins unterwegs ist. Nicht von diesem Warnstreik betroffen sind die Busse im Lübecker Stadtgebiet sowie von und nach Travemünde. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:30 Uhr

"Steueroase" Sachsenwald: Landesregierung will Sachverhalt prüfen

Der Unternehmer Gregor von Bismarck steht in der Kritik. Die Vorwürfe drehen sich um eine Hütte im Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg), der zu großen Teilen der Familie Bismarck gehört. Recherchen der Sendung "ZDF Magazin Royale" um Moderator Jan Böhmermann und der Plattform "FragDenStaat" zufolge hätten in der Hütte mindestens 21 Unternehmen ihren Firmensitz und müssten weitaus niedrigere Gewerbesteuern als in Hamburg zahlen. Das Innenministerium sieht rechtlich erst einmal kein Problem: Der Gewerbesteuersatz im Sachsenwald bewege sich im gesetzlichen Rahmen. Die Steuer werde ordnungsgemäß vom Gutsvorsteher erhoben und die Umlage auch an die Landeskasse abgeführt. Trotzdem verspricht die Landesregierung, den gesamten Sachverhalt nochmal zu prüfen. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:30 Uhr

Betrunkener Rollerfahrer baut Unfall in Grömitz

In Grömitz (Kreis Ostholstein) ist ein stark angetrunkener Rollerfahrer schwer gestürzt. Laut Polizei wollte der Mann am Montagnachmittag auf einen Supermarktparkplatz abbiegen, fuhr gegen einen Kantstein und fiel hin. Der 37-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Polizisten konnten bei dem Rollerfahrer einen Atemalkoholwert von fast 1,8 Promille messen. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 08:30 Uhr

A1-Vollsperrungen zwischen 20 und 5 Uhr im Kreis Ostholstein

Auf derA1 zwischen Sereetz und Pansdorf (beide Kreis Ostholstein) muss die Fahrbahn nach Information der Autobahn GmbH instand gesetzt werden. Bis Donnerstag werden einzelne Abschnitte daher zeitweise voll gesperrt, jeweils in den Abend- und Nachtstunden von 20 Uhr bis fünf Uhr früh. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist die Richtungsfahrbahn Lübeck zwischen Pansdorf und Sereetz gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 16:30 Uhr

