Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübecker Bürgerschaft sichert Zukunft des Buddenbrookhauses

Die Lübecker Bürgerschaft hat am Mittwohabend mit großer Mehrheit den höheren Kosten für die Umgestaltung des Buddenbrookhauses zugestimmt. Veranschlagt sind jetzt Baukosten in Höhe von 42,5 Millionen Euro, neun Millionen mehr als geplant. Das Land hatte signalisiert, dass die 19 Millionen Euro Fördergeld bei einem entsprechenden Votum erhalten bleiben. Seit mehr als einem Jahr ruht der Umbau des Literaturmuseums. Weil die Heizung ausgebaut wurde, ist das historische Gebäude nach Angaben der Hausleitung feucht und schimmelig. Sie Sanierung kann nun fortgesetzt werden. Die ursprünglich für 2027 geplante Wiedereröffnung ist inzwischen auf das Jahr 2029 verschoben. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 09:00 Uhr

Lübecker Bürgerschaft beschließt Haushalt

Die Lübecker Bürgerschaft hat am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit den Haushalt beschlossen. Insgesamt umfasst er demnach Ausgaben von mehr als einer Milliarde Euro. Die Stadt nimmt allerdings auch viel Geld ein, trotzdem klafft ein großes Loch: Das Defizit liegt bei rund 86 Millionen Euro, hieß es in der Bürgerschaftssitzung. Nicht gespart werden soll bei wichtigen sozialen Einrichtungen. Jeweils mehrere zehntausend Euro gibt es zum Beispiel für das Kinderschutzzentrum, für das Begegnungscafé "Salut" und ein Mehrgenerationenhaus. Auch soll es ab 2025 an eine Aufwandsentschädigung für freiwillige Feuerwehrleute geben. Mehr Geld müssen die Lübeckerinnen und Lübecker 2025 für Abfall und Abwasser ausgeben. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08:30 Uhr

Geesthacht: Schwerer Unfall mit Rollstuhlfahrer

Auf der B5 in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei wollte ein Rollstuhlfahrer gestern Mittag einer Mülltonne auf dem Gehweg ausweichen. Dabei kam er auf die Bordsteinkante und kippte auf die Bundesstraße. Ein Auto erfasste den 77-Jährigen daraufhin. Der Rollstuhlfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Der Mann in dem Pkw erlitt einen Schock. Die B5 war für Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Unfall mit Motorroller

In Lübeck ist ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er war laut Polizei am Mittwochmorgen mit einem Motorroller auf der Schwartauer Landstraße in Richtung Stadt unterwegs. Vor dem 17-Jährigen fuhr dann - nach ersten Erkenntnissen der Ermittler - ein Auto aus einer Parkbucht. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte den Rollerfahrer in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Um den Unfall rekonstruieren zu können, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08:30 Uhr

