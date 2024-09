Stand: 24.09.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Sperrungen an A1-Anschlussstellen Bad Schwartau und Sereetz

An den A1-Anschlussstellen Bad Schwartau und Sereetz im Kreis Ostholstein werden in dieser Woche die Auffahrten wegen Asphaltarbeiten gesperrt. Die Zufahrt Richtung Norden an der Anschlussstelle Bad Schwartau wird am 24. und 25. September 2024 erneuert. Umleitungen führen über die Anschlussstellen Lübeck-Zentrum, Sereetz und Lübeck-Dänischburg. Die Zufahrt an der Anschlussstelle Sereetz wird am 26. und 27. September saniert, mit einer Umleitung zur Anschlussstelle Ratekau. Während der Arbeiten wird der Verkehr auf der A1 ein- oder zweispurig mit reduzierter Geschwindigkeit an den Baustellen vorbeigeführt. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

Schwelbrand in Ameos-Klinikum Ratzeburg

Im Ameos-Klinikum in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es am Montag einen Schwelbrand gegeben. Laut Feuerwehr hatten vermutlich Dachdecker bei Arbeiten den Brand ausgelöst. In einer Zwischendecke bildete sich Rauch. Die Feuerwehr konnte den Schwelbrand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

Verkehr auf Fehmarnsundbrücke nur einspurig

Auf der Fehmarnsundbrücke (Kreis Ostholstein) kann es am Dienstag und Mittwoch zu Staus kommen. Grund ist der Umbau der dortigen Baustelle, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Verkehr wird einspurig per Ampel über die Brücke geleitet. Aktuell werden die Tragseile ausgetauscht. Die Arbeiten auf der Westseite sind abgeschlossen, nun ist die Schienenseite der Querung an der Reihe. Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde bleibt bestehen. Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

Waschbär verbarrikadiert sich in Ratzeburger Schlafzimmer

In Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg hat ein Waschbär am Sonnabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier hatte sich nach Angaben der Polizei in einem Schlafzimmer verbarrikadiert. Zuvor hatte es den Kleiderschrank ausgeräumt und die Tür mit Kleidung blockiert. Weil das Zimmer nicht mehr betreten werden konnte und merkwürdige Geräusche zu hören waren, rief man die Polizei. Ein Jäger sorgte schließlich für den Abtransport des Tieres. Wie der Waschbär ins Haus gelangte, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

