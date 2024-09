Stand: 16.09.2024 09:08 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ärztestreik in 22 Kliniken: Warnstreik in Lübeck und Umgebung

Der Marburger Bund hat heute Ärztinnen und Ärzte an 22 kommunalen Krankenhäusern Schleswig-Holstein zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind unter anderem die Sana Kliniken und das Krankenhaus Rotes Kreuz in Lübeck sowie Kliniken in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Ostholstein. Die Ärztegewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 8,5 Prozent für ein Jahr. Die kommunalen Arbeitgeberverbände kritisieren die Streiks als überzogen und verweisen auf finanzielle Engpässe. Die Notfallversorgung bleibt in den betroffenen Kliniken gewährleistet. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

VfB Lübeck verliert erneut - Phönix siegt im Landesderby

Der VfB Lübeck hat am Wochenende in der Regionalliga Nord eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Die Grün-Weißen verloren auswärts gegen Meppen mit 0:3 und kassierten damit ihre dritte Pleite in Folge. Besser läuft es hingegen für den Stadtrivalen Phönix Lübeck. Die Adler sind seit sieben Spielen ungeschlagen und setzten sich am Freitag im Landesderby mit 2:1 gegen Weiche Flensburg durch. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

Gleisarbeiten: Zugausfälle zwischen Scharbeutz und Neustadt

Wegen Gleisarbeiten fallen von Montag an bis zum 27. September die Züge zwischen Scharbeutz und Neustadt (beide Kreis Ostholstein) aus. Stattdessen setzt die Bahn Ersatzbusse ein. Insgesamt werden auf der Strecke 4,5 Kilometer Gleise erneuert. Dabei kommen 13.000 Tonnen Schotter und über 7.500 neue Betonschwellen zum Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau feiert zweiten Sieg in Folge

Der VfL Lübeck-Schwartau hat in der 2. Handball-Bundesliga seinen zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel eingefahren. Die Mannschaft gewann auswärts beim TuS N Lübbecke mit 28:25. Trotz des Erfolgs zeigte sich Trainer David Röhrig selbstkritisch und kündigte Verbesserungen für das nächste Spiel an. Am kommenden Sonnabend trifft der VfL zuhause auf die HSG Konstanz, Anwurf ist um 18 Uhr in der Hansehalle. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

