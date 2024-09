Stand: 13.09.2024 09:14 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Aktion "Respekt für Retter" in Bad Schwartau gestartet

In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) ist am Donnerstag die Aktion "Respekt für Retter" gestartet. Sie soll an den respektvollen Umgang mit Polizei und Rettungskräften erinnern. Die Kreise Ostholstein und Stormarn haben die Kampagne initiiert. Hintergrund sind steigende Fälle von Übergriffen, wie das Innenministerium meldet. 2022 wurden landesweit fast 70 Fälle registriert, in denen Rettungskräfte und Polizisten angegriffen oder belästigt wurden. Unternehmen unterstützen die Aktion, indem sie Plakate mit Gesichtern von Rettern aufhängen, die zu mehr Respekt aufrufen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

Doppelausstellung zu Thomas Manns "Der Zauberberg" in Lübeck

Zum 100-jährigen Jubiläum von Thomas Manns Roman "Der Zauberberg" zeigen das Museumsquartier St. Annen und das Buddenbrookhaus in Lübeck eine Doppelausstellung. Sie beleuchtet verschiedene Aspekte des Werks, das grundlegende Themen wie den Sinn des Lebens, Liebe, Tod und Krankheit behandelt. Laut Caren Heuer, Leiterin des Buddenbrookhauses, sei der politische Gehalt des Romans von erschreckender Aktualität. Die Ausstellung bietet multimediale Installationen, Videokunst, Skulpturen sowie Musik und läuft bis März 2025. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau und Phönix Lübeck im Einsatz, VfB am Sonnabend

Nach dem erfolgreichen Start in der 2. Handball-Bundesliga tritt der VfL Lübeck-Schwartau als nächstes am Freitagabend auswärts gegen den TuS N Lübbecke antreten. Anwurf ist um 20 Uhr. Eine Stunde vorher, um 19 Uhr, trifft Phönix Lübeck in der Fußballregionalliga Nord zu Hause auf Weiche Flensburg. Phönix steht aktuell auf Platz vier der Tabelle. Ligakonkurrent VfB Lübeck spielt am Sonnabend um 15 Uhr auswärts gegen Meppen. Der VfB belegt derzeit Platz zehn der Regionalliga Nord. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min