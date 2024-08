Stand: 26.08.2024 08:42 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Rundballenbrand in Nusse - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Seit heute Nacht brennen bei Nusse im Kreis Herzogtum Lauenburg rund 150 Rundballen. Der Brand brach laut Leitstelle gegen 1.18 Uhr auf einem Feld zwischen Nusse und Poggensee aus. Zwischenzeitlich waren laut Leitstelle etwa 70 Feuerwehrleute im Einsatz - knapp 30 Einsatzkräfte von drei Wehren sind zur Zeit noch vor Ort und löschen die restlichen Rundballen. Ein Radlader des Technischen Hilfswerks aus Lübeck hilft, das Stroh auseinanderzuziehen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben, wie es zu dem Feuer kam. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Deswegen ermittelt die Kriminalpolizei in Ratzeburg nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

79-jähriger Segler auf dem Ratzeburger See vermisst

Ein 79-jähriger Segler wird seit Sonnabendmittag auf dem Ratzeburger See (Kreis Herzogtum Lauenburg) vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wurde bereits ein leeres Segelboot gefunden. Den gesamten Sonnabend über suchten Einsatzkräfte der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) nach dem Mann. Ob und wie die Suchmaßnahmen am Montag fortgesetzt werden, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

Umbau der Ruderakademie Ratzeburg abgeschlossen

Nach fünf Jahren Bauzeit sind die Modernisierungs- und Umbauarbeiten an der Ruderakademie Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) abgeschlossen. Die Einrichtung hat nun Unterbringung, Verpflegung, Training und Diagnostik auf den neuesten Stand des Leistungssports gebracht. Das Herzstück ist ein neues Rudermessbecken mit modernster Technik. Die offizielle Neueröffnung wird am 21. September mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

Mölln: Mann stürzt aus Fenster und verletzt sich lebensgefährlich

In der Nacht zum Sonntag ist in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein 38-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden, nachdem er aus dem ersten Stock gestürzt war. Nach Angaben der Leitstelle Süd war der Mann offenbar betrunken und verlor beim Versuch, sich zu übergeben, das Gleichgewicht. Er wurde ins Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

Ratzeburg bereitet sich auf den "Biest" Triathlon vor

Die Vorbereitungen für den neuen Triathlon "Biest" in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) am 8. September laufen auf Hochtouren. Organisator Niclas Bock betont, dass das Rennen bereits bei der Premiere zu den größten Langdistanz-Events in Deutschland zählt. Die Strecke umfasst zwei Kilometer Schwimmen, 83 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen für Erwachsene. Für Kinder und Jugendliche wird es ein Fun-Event mit Schwimmen und Laufen geben. Bock warnt vor möglichen Verkehrseinschränkungen auf den Straßen entlang der Strecke. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

