Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Autodieb auf frischer Tat ertappt

Die Polizei hat in der Nacht zu heute bei Lübeck einen Autodieb gestellt. Der Besitzer des Autos hatte die Polizei in Oststeinbek im Kreis Stormarn um kurz nach Mitternacht alarmiert. Er hatte den Diebstahl seines Fahrzeugs gehört. Nach Angaben der Polizei verfolgten die Beamten das gestohlene Fahrzeug auf der A1. An der Anschlussstelle Lübeck-Moisling fuhr es ab. Im Gewerbegebiet flüchtete der Fahrer zunächst zu Fuß weiter, wurde dann aber von den Beamten gestellt. Gegen den 30-Jährigen lagen laut Polizei zwei Haftbefehle vor. Er wurde festgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

Badeverbot am Lanzer See aufgehoben

An der Badestelle "Lanzer See" am Campingplatz in Basedow im Kreis Herzogtum Lauenburg kann wieder geschwommen werden. Das Badeverbot aufgrund von Blaualgen im Wasser ist wieder aufgehoben worden, teilt der Kreis mit. Dennoch weist er darauf hin, dass an allen natürlichen Badegewässern weiterhin Blaualgen oder Zerkarien auftreten können, die zu Hautausschlag führen könnten. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

Zahlreiche Arbeitnehmer pendeln nach Hamburg

Im vergangenen Jahr pendelten fast 400.000 Menschen aus Schleswig-Holstein zur Arbeit nach Hamburg, teilt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn mit. Darunter auch viele Menschen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, bei denen die Arbeitswege im Schnitt deutlich weiter sind als in den umliegenden Kreisen. Die Beschäftigten im Lauenburgischen fahren im Schnitt rund 26 Kilometer zur Arbeit, so das Bundesinstitut. Zum Vergleich: Innerhalb Hamburgs sind es für die Pendler meist rund 12 Kilometer. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

Neuer eGuide im Lübecker St. Annen-Museum

Das Lübecker St. Annen-Museum kann jetzt auch von der heimischen Couch aus besucht werden: 50 Highlights aus der Dauerausstellung sind laut Museum ab sofort über einen neuen "eGuide" abrufbar. Interessierte können sich auf der Internetseite des St. Annen-Museums per Smartphone oder Tablet Ausstellungsstücke online anschauen und Infos dazu vorlesen lassen. Den eGuide soll es bald auch für andere Museen in der Hansestadt geben. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

