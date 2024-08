Stand: 20.08.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Blaualgen und Zerkarien: Badehinweise für Ostsee und Seen

Wer derzeit in der Ostsee schwimmen möchte, muss mit Blaualgen rechnen. Strände auf Fehmarn und rund um Grömitz waren zeitweise betroffen, jedoch können Wind und Strömungen die Algen schnell vertreiben. Eine Online-Karte des Kreises Ostholstein zeigt, dass von Großenbrode bis zur Lübecker Bucht immer wieder Blaualgen gesichtet werden, konkrete Badeverbote gibt es aber nicht. Am Lanzer See bei Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hingegen, besteht aktuell ein Badeverbot. Zudem warnt der Kreis Ostholstein vor Zerkarien im Großen Plöner See in Bosau, die Hautreizungen verursachen können. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Unfall mit E-Scooter: Frau in Geesthacht schwer verletzt

Eine Frau aus Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat sich bei einem Unfall mit einem ausgeliehenen E-Scooter schwere Beinverletzungen zugezogen. Die 37-Jährige wollte ihn am Wochenende ausprobieren, stürzte aber während der Testrunde. Ihr Bekannter, von dem sie den Roller geliehen hatte, fuhr laut Polizei einfach weg, ohne ihr zu helfen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ein Atemalkoholtest 1,6 Promille ergab. Neben ihren Verletzungen erwartet sie nun auch eine Strafanzeige. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Ostholsteiner gewinnt 250.000 Euro bei Aktion Mensch

Ein Mann aus Ostholstein hat bei der Lotterie "Aktion Mensch" 250.000 Euro gewonnen. Bereits im Juni hatte eine Frau aus der Region einen Gewinn von 100.000 Euro erzielt. Die Aktion Mensch fördert mit den Erlösen soziale Projekte für Menschen mit Behinderung sowie für Kinder und Jugendliche. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2024 | 08:30 Uhr