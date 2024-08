Stand: 14.08.2024 08:38 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bosau: Mann ertrinkt in See

In Bosau im Kreis Ostholstein ist am Dienstagabend ein junger Mann ertrunken. Laut Rettungsleitstelle hatten Passanten gesehen, wie er im See unterging. Sie alarmierten sofort den Rettungsdienst. Feuerwehrboote und die DLRG konnten ihn bei der Rettungsaktion nicht sofort finden. Erst nach anderthalb Stunden konnten Taucher die Leiche bergen. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 08:30 Uhr

Unklarheit über Abbaukosten des E-Highways auf der A1

Ende des Jahres sollen die Oberleitungen des E-Highways auf der A1 bei Lübeck abgebaut werden. Das Forschungsprojekt ermöglichte es Elektrolastwagen, während der Fahrt aufzuladen. Die Finanzierung ist wie geplant ausgelaufen, doch wer die rund zwei Millionen Euro für den Abbau tragen soll, bleibt unklar. Die Autobahn GmbH des Bundes hat bisher keinen Planungsauftrag erhalten. Das Bundesverkehrsministerium verweist auf das Bundeswirtschaftsministerium, welches das Projekt gefördert hatte. Das Land bedauert den Abbau, sieht aber den Bund in der Pflicht. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 08:30 Uhr

Warnstreik bei VW- und Audi-Autohäusern in Lübeck

Die IG Metall hat die Beschäftigten der VW- und Audi-Autohäuser in Lübeck am Vormittag zum Warnstreik aufgerufen. Beide Betriebe gehören zur Senger Gruppe. Die Gewerkschaft fordert neue Tarifverträge für die Angestellten, doch der Arbeitgeber zeigt sich laut IG Metall bisher nicht verhandlungsbereit. In den vergangenen Wochen hatten bereits mehrere Warnstreiks stattgefunden. Mittwoch sollen rund 200 Beschäftigte für zwei Stunden ihre Arbeit niederlegen. Sollte die Geschäftsführung weiter auf stur schalten, sind weitere Streiks geplant. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

