Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Vollsperrung bei Ratekau: Umleitungen wegen Brückenbau

Seit Montag früh um 7 Uhr ist die Strecke zwischen Ratekau und Sereetz (Kreis Ostholstein) wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Die Autobahn GmbH des Bundes teilt mit, dass die Sperrung voraussichtlich bis Donnerstagmittag andauern wird. Umleitungen sind bereits ausgeschildert. Ab Donnerstag wird der Verkehr wieder einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Diese Einschränkung bleibt bis zum 4. Oktober bestehen. Autofahrer sollten sich auf längere Fahrzeiten einstellen.

Pride Week in Lübeck startet mit dem Motto "Farbe bekennen"

In Lübeck hat am Montag die Pride Week unter dem Motto "Farbe bekennen" begonnen. Bereits jetzt finden zahlreiche Veranstaltungen rund um den Christopher Street Day (CSD) statt, darunter eine Fotoausstellung, ein Stadtrundgang der Lübecker Aidshilfe und Spontantrauungen. Am Freitagabend wird der CSD offiziell mit einem Gottesdienst in St. Marien eröffnet. Christian Till, Vorstand des CSD Lübeck, betont die Wichtigkeit der Solidarität: "Die queere Community spürt zunehmend Gegenwind, der sich auch in steigenden Hassverbrechen zeigt".

Streik in Lübeck: Beschäftigte fordern höhere Löhne

Die Beschäftigten von Niederegger, Schwartauer Werke und Carstens Lübecker Marzipan legen am Montag ihre Arbeit nieder. Etwa 400 Mitarbeitende folgen dem Aufruf der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und versammeln sich um 9 Uhr zu einer Auftaktkundgebung in der Lübecker Innenstadt. Der 24-stündige Streik richtet sich gegen das Angebot der Arbeitgeber, die eine Lohnerhöhung von insgesamt 5,7 Prozent in zwei Schritten vorgeschlagen hatten. Die Gewerkschaft fordert hingegen ein Lohnplus von knapp zehn Prozent.

