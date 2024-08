Stand: 06.08.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Feuer in Neustädter Klinik: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Nach einem Brand in einer Klinik in Neustadt (Kreis Ostholstein) schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus. Das Feuer brach in der Nacht auf Montag aus, wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, erklärte Polizeisprecher Phillipp Jagelle: "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude bereits vollständig evakuiert. Nach den ersten Einschätzungen brannte im Erdgeschoss ein Lagerraum." Personen wurden nicht verletzt. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei in Neustadt, so der Sprecher. "Eine Brandstiftung als Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden." | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30 Uhr

Es gibt noch freie Studienplätze in Lübeck

Am 1. Oktober beginnt an der Universität zu Lübeck das Wintersemester. Während die Bewerbungsfrist für zulassungsbeschränkte Studiengänge bereits abgelaufen ist, sind in zulassungsfreien Studiengängen noch Plätze frei. Das hat die Universität jetzt mitgeteilt. Verfügbar sind zum Beispiel noch Studienplätze in den Fächern Mathematik, Informatik und Robotik. Die Einschreibefrist dafür endet am 15. September. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30 Uhr

Freiwilliges Handwerksjahr kommt gut an

Nach dem Start des Freiwilligen Handwerksjahres hat die Handwerkskammer Lübeck ein positives Fazit gezogen. Nach den ersten drei Wochen haben sich nach Angaben der Kammer mehr als 100 Betriebe gemeldet, die mitmachen wollen. Außerdem haben sich bis jetzt 60 Jugendliche angemeldet. Zudem würden sich viele Interessierte, Eltern und Lehrer telefonisch melden, um sich zu informieren. Beim Freiwilligen Handwerksjahr können Jugendliche innerhalb von drei Monaten vier Handwerksberufe näher kennenlernen. Teilnehmende erhalten eine Aufwandsentschädigung von 450 Euro pro Monat. Mit der Aktion soll auch die Zahl der Ausbildungsabbrüche verringert werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 08:30 Uhr

Bundesweit erste inklusive Steganlage in Lübeck wird eröffnet

In Lübeck wird heute eine neue inklusive Steganlage eröffnet. Laut Initiatoren und Stegbauer ist die Anlage an der Wakenitz die erste barrierefreie Kanu- und Bootssteganlage in Deutschland. Stege mit Einstiegshilfen gibt es bereits, unter anderem in Kiel. Bei der schwimmenden barrierefreien Steganlage in Lübeck kann jedoch ein Teil abgesenkt und als Rampe ins Wasser genutzt werden. So können Menschen im Rollstuhl und ältere Menschen leichter in Kanus ein- und aussteigen oder schwimmen gehen. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2024 06:00 Uhr

