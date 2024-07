Stand: 17.07.2024 08:54 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Flut-Ehrenzeichen für Einsatz während der Sturmflut verliehen

Für ihren besonderen Einsatz während der schweren Ostsee-Sturmflut im vergangenen Herbst hat Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) mehreren Personen das Flut-Ehrenzeichen verliehen. Ausgezeichnet wurden unter anderem Helfer vom DRK, der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem THW und Privatpersonen aus Lübeck, Pansdorf, Oldenburg, Neustadt und Kellenhusen (Kreis Ostholstein). In den kommenden Wochen sollen weitere tausende Fluthelfer aus Schleswig-Holstein geehrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

Heftiges Unwetter sorgt für zahlreiche Einsätze in Ostholstein

Ein kurzes, aber heftiges Unwetter hat am Dienstagabend für zahlreiche Einsätze in Ostholstein gesorgt. In Neustadt musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben 14 Mal ausrücken. Mehrere Keller liefen voll, Straßen wurden überflutet, und Bäume stürzten um. Verletzt wurde niemand. Auch auf Fehmarn kam viel Regen herunter. Bilder von einem Campingplatz im Inselsüden zeigten, wie die Menschen knöcheltief im Wasser standen.| NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

Hansestadt Lübeck verhängt Haushaltssperre

Der Hansestadt Lübeck droht ein mächtiges Defizit im Haushalt 2024 - 50 Millionen Euro hat Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) am Dienstag im Hauptausschuss prognostiziert. Deshalb hat er eine Haushaltssperre verhängt. Als Gründe für das hohe Defizit nannte Lindenau, dass die Stadt weniger Geld aus dem Kommunalen Finanzausgleich bekommen soll, weniger Gewerbesteuer-Einnahmen hat und zugleich höhere Ausgaben, unter anderem in der Sozialhilfe. Nach jahrelanger positiver Haushaltslage, sagte Lindenau, müsse er nun diesen Einschnitt machen, um die Sparziele der Stadt zu erreichen. Die Haushaltssperre gilt zunächst bis Dezember 2024. Personalkosten und Investitionsausgaben sind davon laut Lindenau aber nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 19:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.07.2024 | 08:30 Uhr