Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Travemünder Woche startet am Freitag

Die Veranstalter der Travemünder Woche in Lübeck haben heute das Programm der 135. Ausgabe vorgestellt. Besucherinnen und Besucher können ab Freitag auf zahlreiche Events und Attraktionen besuchen. Nicht nur auf dem Wasser, auch an Land soll es einige Highlights geben. Die Travemünder Woche ist nach der Kieler Woche die zweitgrößte Regattaserie der Welt. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 08:30 Uhr

Türkischer Rechtsextremismus in Schleswig-Holstein

Der Verfassungsschutz rechnet in Schleswig-Holstein etwa 400 Menschen dem türkischen Rechtsextremismus zu. Einen regionalen Schwerpunkt gab es dabei unter anderem in Lübeck, wie der Verfassungsschutz mitteilte. Der Dachverband der Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine und seine Mitgliedsvereine wurden dem türkischen Rechtsextremismus zugeordnet und werden nun beobachtet. Nicht alle 400 dem rechtsextremen Spektrum zugerechneten Menschen sind jedoch in Vereinen organisiert. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 08:30 Uhr

Dräger-Konzern zieht vorläufige Halbjahresbilanz

Der Lübecker Dräger-Konzern hat eine vorläufige Halbjahresbilanz gezogen. Der Gewinn lag nach Unternehmensangaben mit 56 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern knapp 17 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Umsatz erreichte 1,52 Milliarden Euro und lag währungsbereinigt um 0,3 Prozent unter dem Wert von 2023. Dräger profitierte dort noch von Nachholeffekten und einer hohen Nachfrage nach Beatmungsgeräten aus China, die nun ausblieben. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Dräger einen Umsatzanstieg von ein bis fünf Prozent. Die endgültigen Ergebnisse für das erste Halbjahr werden am 25. Juli 2024 veröffentlicht. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 08:30 Uhr

Feuerwehr verhindert größeren Brand in Heiligenhafen

In Heiligenhafen im Kreis Ostholstein sind in der Nacht auf Dienstag ein Carport und ein Wintergarten in der Straße Suhrenpohl in Brand geraten. Laut Leitstelle konnten die Helfer verhindern, dass das Feuer auf das angrenzende Mehrfamilienhaus überspringt. Die acht Bewohner blieben unverletzt. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Löscharbeiten befanden sich am Morgen in den letzten Zügen. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 08:30 Uhr

