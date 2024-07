Stand: 15.07.2024 09:13 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Seehund an der Fischtreppe in Geesthacht entdeckt

Die Polizei in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Sonntagnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. An der Straße "Haus am Wehr" an der sogenannten Fischtreppe gab es einen gefräßigen Besucher: Ein junger Seehund lag in unmittelbarer Ufernähe und verschlang einen Fisch. Der erst wenige Monate alte Seehund wurde von einem Seehundjäger eingefangen. Sein neues Zuhause ist nun die Seehundstation Friedrichskoog, zumindest bis er etwa 25 Kilogramm wiegt und wieder in der Nordsee ausgesetzt werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 10:00 Uhr

Brände in Travemünde und in Neustadt

Zu zwei größeren Einsätzen für die Feuerwehr kam es vergangenes Wochenende in Lübeck und im Kreis Ostholstein. Zum einen hat es in dem Hotel "Slow Down Travemünde" auf dem Priwall gebrannt. Laut Polizei mussten alle Gäste das Gebäude verlassen. Ein Mensch stürzte und erlitt einen Kreislaufzusammenbruch. Am Ende brannte nur ein kleiner Kosmetikeimer, die Flammen waren schnell gelöscht. Es wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. Zum anderen hat in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) auf einem Feld ein Trecker gebrannt, und auch auf Teile des Feldes hat sich das Feuer laut Feuerwehr ausgebreitet. Durch den Wind zog der Rauch in Richtung Merkendorf. 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Ursache ist nach Angaben der Feuerwehr unklar. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Sanierung der Travemünder Allee in Lübeck

In Lübeck wird ein Teil der Travemünder Allee im Stadtteil St. Gertrud saniert. Nach Angaben der Stadt werden von heute an bis Mittwoch zwischen der Parkstraße und der Sandbergbrücke Straßenbauarbeiten durchgeführt. Autofahrer müssen sich daher auf Verkehrsbehinderungen einstellen, der Geh- und Radverkehr ist allerdings nicht betroffen. Witterungsbedingt könnte es sein, dass die Arbeiten über den Mittwoch hinausgehen, so die Stadt weiter. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Lensahn: Mehrstündige Sperrung nach Unfall

In Lensahn im Kreis Ostholstein sind bei einem Autounfall zwei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr zwischen zwei Fahrzeugen auf der Kreuzung Eutiner Straße und Lübecker Straße. Die Insassen konnten selbständig aus ihren zum Teil stark beschädigten Fahrzeugen steigen, kamen aber zur genauen Untersuchung in ein Krankenhaus. Es kam zu einer mehrstündigen Sperrung, da aus einem der Fahrzeuge große Mengen Motorenöl ausgelaufen war, so ein Feuerwehrsprecher. Die Höhe des Unfallschadens und die genaue Ursache des Unfalls müssen noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.07.2024 | 10:00 Uhr