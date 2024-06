Stand: 24.06.2024 08:18 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Schwierige Löscharbeiten bei Brand in Hobbersdorf

Ein Brand in einem Großhandel für Tierfutter in Hobbersdorf bei Ratekau (Kreis Ostholstein) ist nach vielen Stunden gelöscht. Das Feuer brannte am Sonntag laut Feuerwehr den ganzen Tag. Das Komplizierte daran: Ein Düngemittel klebte am Boden fest und musste mit einem Radlader aus dem Großhandel herausgebracht werden. Insgesamt waren mehr als 250 Helfer von Feuerwehr und THW im Einsatz. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30

Ahrensbök: schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

In Ahrensbök (Kreis Ostholstein) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Leitstelle stießen zwei Autos zusammen, insgesamt wurden fünf Menschen verletzt. Sie kamen alle in ein Krankenhaus. Zu dem Unfall wurden die Rettungskräfte nach eigenen Angaben durch eine Smart-Watch alarmiert. Einer der Insassen trug die Uhr, die automatisch den Notruf wählte. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30

Sommerferien: freie Betten in der Lübecker Bucht

Die ersten Bundesländer sind in die Sommerferien gestartet. Aber viele Hotels und Pensionen haben noch freie Betten. Die Lübecker Bucht zum Beispiel verzeichnet nach eigenen Angaben aktuell 20 Prozent weniger Reservierungen als im vorigen Sommer. Auch Kellenhusen liegt noch unter dem Vorjahresniveau. Und aus Eutin (Kreis Ostholstein) heißt es: Das Buchungsverhalten für die Sommerferien sei zurzeit verhalten. Manuela Schütze von der Tourismusagentur TA.SH sagte: "Was wir feststellen, ist, dass jeder sehr genau auf sein Budget schaut. Und der Wettbewerb schläft nicht. Die Angebote für den Mittelmeerraum beispielsweise sind auch gut." | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30

Mirko Boland geht vom VfB Lübeck zum SV Todesfelde

Mirko Boland verabschiedet sich vom VfB Lübeck und wechselt zum SV Todesfelde. Mit ein wenig Abstand und nach einer wirklich großen Enttäuschung wolle er sich bei allen Grün-Weißen für die wunderbare Zeit bedanken, so der Fan-Liebling auf seinem Instagram-Kanal. Er habe in Lübeck tolle Momente gehabt, allen voran die Pokalsiege, die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg 2022/23. Zur Saison 2020/21 wechselte Boland in die 3. Liga zum VfB Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30

