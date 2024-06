Hobbersdorf bei Ratekau: Brand in Tierfutter-Großhandel Stand: 23.06.2024 15:30 Uhr In Hobbersdorf bei Ratekau (Kreis Ostholstein) ist heute Morgen ein Feuer in einem Großhandel für Tierfutter ausgebrochen. Mehr als 250 Helferinnen und Helfer waren schon im Einsatz.

Nach Angaben des Einsatzleiters sind die Flammen gelöscht, aber im zweiten und dritten Stock des Gebäudes kokeln noch etwa 40 Kubikmeter Düngemittel. Damit der Schwelbrand gelöscht werden kann, muss das Düngemittel aus dem Gebäude geholt werden.

Düngemittel klebt an Boden fest

Das Problem ist, dass der Dünger am Boden festklebt. Bei den Löscharbeiten vermischte sich der Dünger mit dem Löschwasser zu einer Art festen Kuchen, erklärt ein Feuerwehrsprecher. Das Technische Hilfswerk ist laut Einsatzleiter vor Ort. Mitarbeiter stützen die Decke ab. So könne ein Radlader von hinten an das am Hang gebaute Gebäude reinfahren und die Düngemittel rausbringen. Dort löscht dann die Feuerwehr ab.

Ein Zeuge hatte laut Polizei am Morgen Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Über den ganzen Tag waren schon mehr als 250 Helferinnen und Helfer von Feuerwehr und THW im Einsatz.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein