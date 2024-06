Stand: 20.06.2024 09:05 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

"Falsche Handwerker" stehlen Schmuck in Ratzeburg

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben "Falsche Handwerker" erneut Beute gemacht. Laut Polizei wurde einer älteren Frau Schmuck gestohlen. Ein unbekannter Mann hatte an der Tür eines Mehrfamilienhauses geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. In entsprechender Montur gab er an, dass es zu einem Wasserschaden gekommen sei. Zusammen mit einem weiteren Mann betrat der angebliche Handwerker dann die Wohnung. Als sie weg waren, stellte die Frau fest, dass Schmuck entwendet wurde. Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei warnt dringend davor, nicht bestellte Handwerker in die Wohnung zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 08:30 Uhr

Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg fordert Asylverfahren nicht in Drittstaaten auszulagern

Bund und Länder beraten heute über die Asyl- und Migrationspolitik. Im Vorfeld haben mehr als 300 Organisationen einen offenen Brief an Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten unterzeichnet – darunter auch der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg. Die Unterzeichner fordern, dass Asylverfahren nicht in Drittstaaten wie Ruanda ausgelagert werden. Die große Sorge ist laut der Flüchtlingsbeauftragten des Kirchenkreises Elisabeth Hartmann-Runge, dass es dort nicht rechtsstaatlich vor sich geht: "Wie die sorgfältige Einzelfallprüfung durchgeführt werden soll. Dazu kann ja außer Beteuerungen bislang noch niemand etwas Konkretes sagen", so Hartmann-Runge weiter. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 08:30 Uhr

Uni-Klinikum Lübeck und Ameos-Klinikum Oldenburg starten gemeinsames Projekt

Das Uni-Klinikum Lübeck und das Ameos-Klinikum in Oldenburg (Kreis Ostholstein) starten ein gemeinsames Projekt in der Intensiv-Medizin. Laut UKSH können Ärzte aus beiden Kliniken künftig in Echtzeit wichtige Vitaldaten ihrer Patienten austauschen, also zum Beispiel Blutdruck oder Beatmungswerte. Durch ein Audio-Video-System ist es ihnen dann möglich, gemeinsam zu behandeln. Komplexe Behandlungsverläufe könnten so gemeinsam beurteilt und über Therapien beraten werden, so das UKSH. Insgesamt sind zwölf Betten an das System angeschlossen. Das Projekt ist vorerst auf ein Jahr angelegt. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 08:30 Uhr

Pierre Becken ist neuer Co-Trainer beim VfB Lübeck

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck hat ab sofort einen neuen Co-Trainer. Pierre Becken kommt als Verstärkung für das Trainerteam an die Lohmühle. Der 36-jährige gebürtige Flensburger stand zuletzt für den Ligakonkurrenten SSV Jeddeloh II auf dem Platz und spielte noch 30 Regionalliga-Spiele. Nun wechselt er auf die Trainerbank. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 08:30 Uhr

A20 bei Groß Sarau nach Unfall Richtung Rostock wieder frei

Nach einem Unfall auf der A20 in Höhe Groß Sarau (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist die Autobahn Richtung Rostock wieder für den Verkehr freigegeben. In der Nacht zu Mittwoch war ein Sattelzug von der Autobahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und anschließend mit einem Verkehrsschild kollidiert. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Allerdings wurde der Tank aufgerissen und große Mengen Diesel liefen aus. Daher muss die Fahrbahn gereinigt und das Erdreich an der Unfallstelle ausgebaggert werden. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2024 17:00 Uhr

