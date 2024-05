Stand: 29.05.2024 09:13 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Erbeerverkäufer in Wangels ausgeraubt

In Wangels (Kreis Ostholstein) ist ein Erdbeerverkäufer mit einem vorgehaltenen Messer überfallen worden. Nach Angaben der Polizei ist der 21-Jährige in seiner Verkaufsbude bereits Montagnachmittag dazu gezwungen worden, seine Tageseinnahmen herauszugeben. Der Verkäufer blieb unverletzt. Der Täter entkam mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Erst kürzlich waren Unbekannte in Lübeck und Ostholstein in mehrere verschlossene Erdbeerbuden auf Supermarktparkplätzen eingestiegen und stahlen die verkaufsbereite Ware. Am Wochenende stahlen Unbekannte 400 Kilo Erdbeeren in Malente (auch Kreis Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Einbrüche in Handwerker-Fahrzeuge

Aktuell wird besonders häufig in Handwerker-Fahrzeuge eingebrochen. Wie das Landeskriminalamt berichtet, sind die meisten Taten in diesem Jahr bisher im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) gezählt worden - gefolgt vom Raum Kiel und Lübeck. Die Täter haben es dabei auf hochwertige Maschinen und Werkzeug abgesehen, sagt LKA-Sprecherin Carola Jeschke: "Die Art der Tatbegehung, die im Moment am gängigsten ist, ist das Schneiden von Löchern in die Fahrzeugtüren." Wenn möglich sollte man das Fahrzeug in einer abschließbaren Garage oder Halle abstellen, so Jeschke. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Unfall zwischen Pansdorf und Techau

Nach einem Unfall mit einer Schwerverletzten im Kreis Ostholstein sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montag fanden Autofahrer eine 18-Jährige schwer verletzt neben der Landesstraße 309 zwischen Pansdorf und Techau. Die Frau fuhr laut Polizei zuvor mit ihrem Roller und wurde dabei offenbar von einem überholenden Lkw abgedrängt. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei schwer. Der Lastwagenfahrer flüchtete. Nach Angaben der Polizei soll der Kipplaster ein rotes Führerhaus haben. Wer etwas zu dem Fall sagen kann, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Großsporthalle in Stockelsdorf gesperrt

Nach dem Starkregen am Sonntag bleibt die Großsporthalle am Rensefelder Weg in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) bis auf Weiteres gesperrt. Wie schon in der Vergangenheit war auch diesmal wieder Wasser in die Halle gelaufen. Bürgermeisterin Julia Samtleben (SPD) geht aber aktuell davon aus, dass nicht erneut saniert werden muss. Zurzeit stehen Bautrockener in der Halle. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

